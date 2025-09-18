«A festa é para vivila entre amigos e familiares»
Damián Paío será mañá o pregoeiro das Festas das Dores. A proclama promete ser unha homenaxe á cultura, á retranca e á identidade de Lalín saída desde o seu respecto á arte e a tradición e do seu apoio decidido a todas as iniciativas culturais.
Damián Salvador Payo Cangado, máis coñecido como «Paío», é un artista polifacético coñecido pola súa inseparable boina vermella, chaleco, barba e nariz de pallaso. Mañán na Praza da Igrexa da capital dezá encargarase da lectura do pregón das Festas das Dores. Asegura que leva días repasando o texto do seu parlamento.
-Sorprendeulle a petición do Concello de ser pregoeiro?
-Por suposto. Na miña vida pensei en que iba dar un pregón. Eu fun ao Concello porque me chamaron e pensando que era para outra cousa porque eu colaboro no que podo. Entón, claro, me sorprendeu e pilloume un poco descolocado. Primero dixenlle que non, despois que o iba pensar e lles comentei que o consultaría co meu asesor lingüístico. Faleino con calma e tal, despois penseino outro pouco máis e finalmente chamei ao Concello para dicir que si, que estaba moi contento de facelo.
-Xa sei que non pode adiantar nada da proclama, pero por onde vai ir este ano o pregón?
-A xente conóceme e vai ser un pregón de Paío cen por cen. É un pregón como todos pero con outro toque. Eu penso ca xente lle vai gustar porque estou ensaiando algo. O que pasa é que modifico algunhas cousas, levántomo pola mañá para cambiar cousas. O sabe ben o de Alvarellos que cada día vou facer copias porque gústame telo en papel e así corrixo moito mellor que no ordenador. No ordenador non me gusta ler.
-Como van ser as Festas das Dores de Paío deste ano?
-Agora como xa entrei na terceira idade, entón o que farei será pasear, tomar algo cos colegas e como digo dar largos paseos. Por exemplo, como me gusta moito Sabina, estarei no concerto do grupo que fai versións das súas cancións. Supoño que será como si estivera alí cantando. A min gústanme moitísimos esas cancións. Tampouco teño pensado perder o concerto da Banda de Lalín e oxalá que non chova porque estiven mirando as previsións e non sei o domingo como virá. O da Banda tenme moi sorprendido porque teño ganas xa de escoitala. E así cousas que me interesen, tamén darei paseos polas atraccións do Regueiriño, o rebuldio vamos, que sempre me gustou canda son as festas. Non é coma antes, que igual iba para casa con amigos que non vou nombrar porque nós marchábamos para casa e nosas nais iban para a misa e rematábamos escondidos nunha cabina telefónica. Eran tempos nos que non había sentidiño. Éramos moi novos.
-Que lle falta e que lle sobra ao programa deste ano?
Se che digo a verdade, non lin ben o programa das festas. As festas sempre non son a gusto de todos porque sempre foi así. Hai quen agarda a que cheguen as festas de Lalín para poder criticar. E despois hainos os que viven as festas de Lalín doutra maneira e as viven como se pode. A festa é para vivila entre amigos e familiares. Eu sempre as vivín así, entre os colegas e a miña familia e despois a rachar o que se pode, cada un como o corpo lle aguante, claro.
-Lembra algunha edición especial das Dores de Lalín?
-Recordo cando era pequeno que me levaba meu pai aos «caballitos» e unhas barcas. Catro cousas que había que era o que por aqueles anos me gustaba. Ao principio na Praza da Igrexa facían uns concertos. O tipico de cando eras un rapaz. Despois, cando vas medrando xa vas a túa maneira. Moitas veces vas ás orquestras, outras non vas, outras xúntaste nunha casa e facemola festa a nosa maneira. Xa digo, as festas hai que vivilas cada un ao su xeito para poder disfrutalas de principio a fin. O importante é que haxa saúde para poder pasalas o mellor posible xunto a xente que queres.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha