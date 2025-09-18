El espectáculo ‘Os fabulosos Cleaners’ llega a Tenorio

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentó el espectáculo Os fabulosos Cleaners, que se pondrá en escena el sábado 2o de septiembre a las 19.00 horas el centro sociocultural de Tenorio gracias a la colaboración entre el Concello y la Diputación de Pontevedra a través del programa +Escénicas. Os fabulosos Cleaners es una divertida propuesta protagonizada por Xoque Carbajal y Jouse García, dos intérpretes con una amplia trayectoria en el teatro gallego, reconocidos por su capacidad para mezclar humor, gestos e interacción con el público. La dirección corre a cargo de Marcos Orsi y Xoque Carbajal, mientras que la creación artística lleva la firma de Luis Beviá y Xoque Carbajal.La entrada será gratuita.