El espectáculo ‘Os fabulosos Cleaners’ llega a Tenorio
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentó el espectáculo Os fabulosos Cleaners, que se pondrá en escena el sábado 2o de septiembre a las 19.00 horas el centro sociocultural de Tenorio gracias a la colaboración entre el Concello y la Diputación de Pontevedra a través del programa +Escénicas. Os fabulosos Cleaners es una divertida propuesta protagonizada por Xoque Carbajal y Jouse García, dos intérpretes con una amplia trayectoria en el teatro gallego, reconocidos por su capacidad para mezclar humor, gestos e interacción con el público. La dirección corre a cargo de Marcos Orsi y Xoque Carbajal, mientras que la creación artística lleva la firma de Luis Beviá y Xoque Carbajal.La entrada será gratuita.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha