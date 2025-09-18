Educación dotará a O Foxo de nuevo maestro a partir de lunes

La Consellería de Educación reforzará el profesorado del CEIP de O Foxo a partir del próximo lunes. Así lo confirmaron fuentes del organismo autonómico a FARO tras la reunión mantenida esta mañana en Pontevedra con la dirección del centro. «En la reunión se analizó la situación del colegio, donde la dotación inicial era la correcta. Pero a raíz de una situación sobrevenida que supuso un aumento de la matrícula inicialmente cerrada, la Consellería va a reforzar el profesorado del Plan MEGA de mejora educativa a partir del lunes para atender, precisamente, a esa nueva casuística», indicaron desde la Administración.

La falta de un tutor a tiempo completo en uno de los grupos de tercero de Primaria había generado una creciente preocupación en la comunidad escolar. Hasta ahora, ese curso contaba únicamente con un docente a media jornada, con 11 horas lectivas semanales, lo que obligaba a reorganizar horarios y dejaba sin la continuidad pedagógica propia de una tutoría estable. La dirección del centro había advertido de que, de no llegar refuerzos, podría verse obligada incluso a unificar clases entre diferentes niveles.

A la falta de tutoría se añade otro problema trasladado por la dirección del centro: la ausencia de un profesor fijo de Educación Física tras la jubilación del escritor estradense Xosé Luna, que ocupó la plaza durante 18 años. La Consellería decidió cubrirla con un docente itinerante, compartido con un colegio de Catoira, a unos 30 kilómetros de distancia. Esa fórmula ya obligó a reducir la carga horaria en O Foxo: las clases se mantienen en Primaria, pero en Infantil son ahora las tutoras quienes deben hacerse cargo de la materia. Según señalan desde la dirección de O Foxo, la Consellería no prodrá resolver esta carencia hasta el próximo curso.