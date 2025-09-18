Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Constituda la mesa de contratación permanente

El nuevo gobierno de Forcarei oficializó la constitución de su mesa de contratación permanente, presidida por Ángeles Ballesteros Vilariño e integrado por Ricardo Villaverde Iglesias, Celia González Vázquez, eMarcelino Armada, María Dolores Brea y María del Carmen Mato, y el trabajador municipal David Otero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents