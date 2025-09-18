Comienzan las obras en la parte exterior del Reimóndez Portela

Después de más de una década cerrado y varias promesas incumplidas de reforma, parece que esta vez la reapertura del Museo Manuel Reimóndez Portela, también conocido como Museo do Pobo Estradense, es una realidad. Esta semana comenzaron los trabajos de acondicionamiento que permitirán, finalmente, volver a abrir sus puertas al público.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, se desplazó este miércoles al edificio histórico del antiguo matadero municipal para supervisar el inicio de las obras. Allí departió con los trabajadores de la firma Martínez y Neira, que aprovecharán el buen tiempo para centrarse en la rehabilitación del exterior del inmueble. Durante la jornada, los operarios limpiaron las fachadas, trabajaron en el patio y comenzaron la restauración de carpinterías de madera.

El proyecto, financiado por el Concello con un presupuesto de 50.000 euros, contempla también la mejora de rejas y cierres, la limpieza de muros de piedra y la retirada de sedimentos del pavimento. La zona ajardinada se renovará con nueva plantación de césped, de manera que el patio exterior se integre en el recorrido expositivo cuando el centro reabra.

En el interior, los trabajos incluyen la sustitución del cuadro eléctrico, el lijado y empaste de paramentos deteriorados por la humedad, aplicación de pintura plástica satinada y la instalación de un falso techo de cartón yeso en el despacho de la planta alta. La empresa responsable pretende aprovechar las condiciones meteorológicas favorables para completar primero las actuaciones exteriores y dejar el interior para la fase final.

El alcalde calculó que la actuación podría completarse en aproximadamente un mes, tras lo cual se iniciará la construcción del discurso expositivo. La propuesta museística se centrará en la historia de A Estrada, sus tradiciones y la vida en los siglos XIX y XX, con la integración de espacios interiores y exteriores.

El edificio actual alberga el museo desde 1996 y ha sido objeto de actuaciones de mejora estructural y renovación de la cubierta en los últimos años. Sin embargo, el cierre continuado durante más de diez años había dejado necesarias intervenciones menores para garantizar la conservación y el óptimo estado de las instalaciones, las cuales se pretende subsanar ahora.