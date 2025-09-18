El Colmeiro recibe a «sus» alemanes

El alumnado del Berufskolleg de Brilon (Alemania) reedita su estancia en Silleda mediante un intercambio con el IES Pintor Colmeiro. La experiencia forma parte del programa Eduexchanges, que compara estilos de vida en entornos rurales y pone en valor el Camino de Santiago.

El grupo visitó ayer la casa consistorial y fue recibido en el salón de actos por la concejala de Educación, Igualdad y Bienestar, Ángela Troitiño, quien destacó el papel de los aprendizajes internacionales para la juventud y la proyección europea del municipio. Impulsado por la Xunta de Galicia, Eduexchanges promueve el intercambio entre centros europeos, con participación de jóvenes de 17 a 19 años con interés por conocer otras culturas, costumbres y maneras de pensar.

La colaboración con el instituto de la región de Renania del Norte-Westfalia nació en 2021 a través de un proyecto Erasmus en torno a la situación de personas refugiadas y migrantes en diferentes países europeos. La iniciativa se prolongó tres años –uno en formato en línea debido a la pandemia– en cooperación con un centro italiano, otro rumano y el de Brilon. A partir de esta experiencia, el contacto con Alemania derivó en intercambios periódicos al amparo de Eduexchanges. Esta vez, el profesorado repite participación y el alumnado es de nueva incorporación, siendo ya la tercera visita a Silleda por parte del Berufskolleg.

Comparar modos de vida

El hilo conductor del intercambio es comparar el modo de vida en Brilon y en Silleda, dos núcleos pequeños y rurales en los que el alumnado suele desplazarse fuera para continuar estudios y donde se perciben diferencias de servicios respeto de las ciudades. Este trabajo conjunto permite identificar semejanzas y retos compartidos, así como buenas prácticas para mejorar la calidad de vida y las oportunidades formativas en el rural. Además, el grupo profundizará en el Camino de Santiago y hoy, jueves, visita la capital gallega para conocer de primera mano su historia.