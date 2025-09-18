«La clave es estar siempre donde pasa la gente»

Desde hace décadas A Estrada cuenta con varios puntos fijos de venta de lotería de la ONCE: en el centro de salud, en el cruce de la calle Calvo Sotelo y Justo Martínez y en la plaza de la Farola. De todos ellos, solo el tercero tiene un chiringuito fijo, que desde hace muchos años ha sido una referencia a las puertas el histórico edificio de la Farola. Este quiosco lleva sin embargo cerrado desde el pasado mes de abril, una decisión que tomó su nuevo responsable, Iván Magariños.

El estradense lleva desde el año 2017 como vencedor de la ONCE. Durante seis años fue pasando por diferentes localidades, como Silleda, Lalín y Caldas, donde estuvo los dos últimos años. Su paciencia obtuvo recompensa en agosto del 2024, cuando se convirtió en el responsable del quiosco de la Farola tras la retirada de su hasta ese momento ocupante. Según nos cuenta, durante los meses de invierno se dio cuenta de que este puesto fijo no atraía a la gente a pesar de estar en una ubicación céntrica. Por este motivo, con la llegada de la primavera tomó la decisión de cerrarlo y montar un puesto al aire libre.

En realidad, Magariños no se fue muy lejos. El vendedor tiene asignada la zona de venta que va desde la calle Don Nicolás –de la Farola hacia la iglesia– hacia la parte alta de la villa, mientras que, de ese punto hacia abajo se encarga el vendedor situado en el cruce con Justo Martínez. «La clave para vender más siempre es la ubicación. Hay que estar donde pasa la gente», nos explica entre cliente y cliente. Es día de feria en A Estrada e Iván no para, llegando incluso a formarse colas.

Su nuevo puesto está también en la plaza de la Farola, pero justo en el lado opuesto. El vendedor justifica su decisión. «El quiosco fijo está en muy buen sitio pero la gente no pasa por allí. Tienes que ir a propósito. Si te fijas, la mayor parte de los que pasan por esta plaza lo hacen por esta acera, no por la otra. Por algo los bajos comerciales de este lado son más caros que los del otro», argumenta. Iván encontró además un lugar en el que no molestar a nadie, ante una casa en la que nadie vive desde hace años y que además tiene una pequeña entrada en la que durante muchos años fue la entrada a la farmacia y donde ahora se refugia si hace mal día. «La calle Calvo Sotelo es la milla de oro y aquí es donde está la gente. Yo no estoy en el mejor sitio de esta calle pero por aquí pasa mucha gente y vendo mucho más que en el puesto».

El vendedor estradense cuenta además con puntos claves de venta en su zona de A Estrada, como por ejemplo el Mesón da Estrada o el Restaurante Gran Vía, donde acostumbra a ir para vender a los clientes de estos negocios. Esta nueva ubicación le ha ido dando además la posibilidad de irse ganando una clientela fija y algunos incluso acuden casi a diario para «echar un cuento» con él.

Un nuevo puesto fijo

El estradense admite que, con la llegada del mal tiempo, no le quedará más remedio que volver an algún momento a su puesto fijo para guarecerse, aunque, según nos anuncia, pronto podría tener un nuevo puesto. El motivo es la reformar y peatonalización de la plaza de la Farola. Aprovechando la ocasión, el propio Iván acudió a hablar con el alcalde para pedirle un traslado del puesto. Según trataron el chiringuito tendrá un lugar en la nueva plaza, seguramente cerca de su actual ubicación, pero será un puesto más nuevo y moderno.