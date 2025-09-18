Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CEIP Xesús Golmar, finalista en el Festival de Cinema de Bueu

Alumnos participantes.

REDACCIÓN

Lalín

El cortometraje Árbores no Camiño, del CEIP Xesús Golmar, está entre los finalistas de la categoría de Educación Especial, Infantil y Primaria del XVIII Festival Internacional de Cine de Bueu. A la gala del sábado acudirá una reducida delegación de Lalín, debido a la coincidencia con las fiestas patronales: once alumnos y los cinco maestros que conforman el equipo técnico del rodaje. El corto ya ganó el certamen Nós tamén creamos!, de la Secretaría Xeral de Política Lingüística.

