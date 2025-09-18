El CEIP Xesús Golmar, finalista en el Festival de Cinema de Bueu
REDACCIÓN
Lalín
El cortometraje Árbores no Camiño, del CEIP Xesús Golmar, está entre los finalistas de la categoría de Educación Especial, Infantil y Primaria del XVIII Festival Internacional de Cine de Bueu. A la gala del sábado acudirá una reducida delegación de Lalín, debido a la coincidencia con las fiestas patronales: once alumnos y los cinco maestros que conforman el equipo técnico del rodaje. El corto ya ganó el certamen Nós tamén creamos!, de la Secretaría Xeral de Política Lingüística.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha