Los carteros de Lalín retoman las protestas para exigir mejoras

Los carteros de la unidad de reparto de Correos en Lalín reanudarán hoy sus manifestaciones para seguir exigiendo mejoras en las condiciones laborales y denunciar la falta de personal que sufren. La concentración tendrá lugar en el cruce de Joaquín Loriga 26 con Molinera 2 (esquina con Abanca/Banco Santander) a las 13.30 horas.

La representación de la CIG en Correos de Lalín señala que el verano en esta oficina «fue durísimo, con días en los que solamente ocho carteros de un total de 23 trabajaron para garantizar el reparto en los municipios de Lalín, Agolada, Rodeiro y Dozón». «Una vez más, Correos ha aprovechado el periodo vacacional para realizar un recorte desproporcionado y drástico, reduciendo la contratación en todas las unidades, con especial incidencia en esta localidad», señalan desde el sindicato nacionalista. En consecuencia, los trabajadores seguirán saliendo a la calle para mostrar su malestar mientras Correos no ofrezca una solución a este problema que se agrava con el paso del tiempo.