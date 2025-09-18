El camino entre Rodeiro y A Gouxa vuelve a ser «real»
El taller de empleo recupera la histórica ruta, que en breve cobrará oficialidad
REDACCIÓN
El Camino Real entre Rodeiro y A Gouxa vuelve a ser transitable gracias a la labor desarrollada por el taller de empleo Terras de Camba I. El resultado «no ha podido ser mejor: una ruta de senderismo espectacular – en palabras del alcalde rodeirense, José Luis Camiñas– que invitará a vecinos y visitantes a gozar de la naturaleza y la historia» del municipio. En próximas fechas cobrará oficialidad.
Camiñas, y el teniente de alcalde, Alberte Lamazares, visitaron el martes los trabajos realizados por el taller dendro del módulo de forestales en la recuperación de esta histórica vía que une su municipio con el de Dozón. También participaron la profesora de la materia, el alumnado y la tutora del taller laboral, además de dos guías de lujo: Carlos Camba, exfuncionario do Concello, y el maestro jubilado Domingo Castro.
