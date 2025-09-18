El BNG propone un plan de valorización del sector vacuno y ciclos de formación

El Bloque Nacionalista de Lalín propone una serie de acuerdos para poner en valor el sector vacuno, ya que «Deza y Tabeirós-Terra de Montes lleva siendo un referente en cuanto a las producciones ganaderas a lo largo de nuestra historia». La concejala Ariadna Fernández sugiere llevar a cabo un estudio sobre la evolución de las explotaciones de ganado del municipio, que incluyan: cierres e incorporaciones en los últimos 5 años de explotaciones de leche y carne, previsiones de futuro del sector ganadero y propuestas para cambiar las tónicas dominantes que afectan al sector. También presenta un plan para la valorización de la ganadería local y organizar unas jornadas gastronómicas al rededor de la leche, carne y productos derivados del ganado vacuno. Pide que el Concello solicite al gobierno gallego el impulso de los procesos de reestructuración territorial, trasladando información sobre las parcelarias en el Concello y solicitando inversiones para su financiación en un plazo útil. Que se realice una solicitud a la Xunta por parte del Concello de aplicación de estrategias proactivas, con dos ejes principales a través del sistema educativo: formación en la localidad del sector agruoganadero a través de ciclos medios y superiores relacionados aprovechando la presencia de la granja Mouriscade, y programas para dar a conocer el sector dentro del propio Concello, por ejemplo, a través del uso de sus productos en los centros educativos públicos. Por último, que se realice otra solicitud a la Xunta del impulso necesario para creación y puesta en marcha de una central láctea en Lalín.