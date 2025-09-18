El BNG propone un plan de valorización del sector vacuno y ciclos de formación
Ariadna Fernández aboga por la creación de una central láctea en Lalín
REDACCIÓN
El Bloque Nacionalista de Lalín propone una serie de acuerdos para poner en valor el sector vacuno, ya que «Deza y Tabeirós-Terra de Montes lleva siendo un referente en cuanto a las producciones ganaderas a lo largo de nuestra historia». La concejala Ariadna Fernández sugiere llevar a cabo un estudio sobre la evolución de las explotaciones de ganado del municipio, que incluyan: cierres e incorporaciones en los últimos 5 años de explotaciones de leche y carne, previsiones de futuro del sector ganadero y propuestas para cambiar las tónicas dominantes que afectan al sector. También presenta un plan para la valorización de la ganadería local y organizar unas jornadas gastronómicas al rededor de la leche, carne y productos derivados del ganado vacuno. Pide que el Concello solicite al gobierno gallego el impulso de los procesos de reestructuración territorial, trasladando información sobre las parcelarias en el Concello y solicitando inversiones para su financiación en un plazo útil. Que se realice una solicitud a la Xunta por parte del Concello de aplicación de estrategias proactivas, con dos ejes principales a través del sistema educativo: formación en la localidad del sector agruoganadero a través de ciclos medios y superiores relacionados aprovechando la presencia de la granja Mouriscade, y programas para dar a conocer el sector dentro del propio Concello, por ejemplo, a través del uso de sus productos en los centros educativos públicos. Por último, que se realice otra solicitud a la Xunta del impulso necesario para creación y puesta en marcha de una central láctea en Lalín.
