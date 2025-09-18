Arranca la Feira do Moble con la visita de diversas autoridades

A Estrada vive hoy la jornada inaugural de la 37ª edición de la Feira do Moble de Galicia, que se celebra hasta el domingo con entrada gratuita durante las dos primeras jornadas. La cita se consolida como un referente del sector del mueble y la decoración, combinando tradición y tendencias de vanguardia.

El acto de apertura tendrá lugar a las 12.00 horas en el Recinto Feiral y estará presidido por el director general de Comercio, Gabriel Alén Castro. Junto a él asistirán otras autoridades, entre las que destacan José Balseiros, director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias; Miguel Ángel García y Lucía Pedroso, de la Cámara Oficial de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía; Belén Cachafeiro, diputada de Infraestructuras Públicas y Movilidad; Agustín Reguera, delegado territorial de la Xunta en Pontevedra; Gonzalo Louzao, alcalde de A Estrada, y miembros de la corporación municipal.

El certamen contará con la participación de 50 firmas expositoras, mayoritariamente nacionales y gallegas.