Área 33 agota su suelo: venden las dos parcelas que quedaban
Xestur ha formalizado la venta de las dos últimas parcelas disponibles en el parque empresarial de Silleda, cuya capacidad total es de 289.495 m2. El organismo autonómico de gestión del suelo ha adjudicado ambas fincas, que suman 5.031 m2 y que contaban con una bonificación en su precio de venta del 50%, a una empresa especializada en reciclaje de piezas de automoción.
De este modo, la Xunta avanza en su estrategia de favorecer la implantación de empresas, facilitando el acceso a suelo industrial en condiciones ventajosas y con los servicios necesarios para desarrollar su actividad. Al mismo tiempo, desarrolla otros parques empresariales en toda Galicia para crear un tejido empresarial fuerte y competitivo, dotándolo de más suelo empresarial y con la base en un modelo de desarrollo industrial ordenado, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que atraiga inversiones, favorezca la creación de empleo y garantice el equilibrio territorial.
Lalín 2000 y Toedo
En este sentido, están en proceso las ampliaciones de dos polígonos en la zona: la de Lalín 2000, que supondrá contar con 313.497 m2 más de suelo, y la de Toedo, situado en A Estrada, cuyo plan de ordenamiento fue aprobado la semana pasada por el Consello da Xunta y que permitirá incrementar en 156.685 m2 su capacidad actual.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha