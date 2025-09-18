Área 33 agota su suelo: venden las dos parcelas que quedaban

Xestur ha formalizado la venta de las dos últimas parcelas disponibles en el parque empresarial de Silleda, cuya capacidad total es de 289.495 m2. El organismo autonómico de gestión del suelo ha adjudicado ambas fincas, que suman 5.031 m2 y que contaban con una bonificación en su precio de venta del 50%, a una empresa especializada en reciclaje de piezas de automoción.

De este modo, la Xunta avanza en su estrategia de favorecer la implantación de empresas, facilitando el acceso a suelo industrial en condiciones ventajosas y con los servicios necesarios para desarrollar su actividad. Al mismo tiempo, desarrolla otros parques empresariales en toda Galicia para crear un tejido empresarial fuerte y competitivo, dotándolo de más suelo empresarial y con la base en un modelo de desarrollo industrial ordenado, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que atraiga inversiones, favorezca la creación de empleo y garantice el equilibrio territorial.

Lalín 2000 y Toedo

En este sentido, están en proceso las ampliaciones de dos polígonos en la zona: la de Lalín 2000, que supondrá contar con 313.497 m2 más de suelo, y la de Toedo, situado en A Estrada, cuyo plan de ordenamiento fue aprobado la semana pasada por el Consello da Xunta y que permitirá incrementar en 156.685 m2 su capacidad actual.