Más de 660 alumnos estudian en los ciclos de formación profesional de las comarcas

La vuelta al cole no fue solo para los más pequeños, los estudiantes de formación profesional también comenzaron este curso 2025/26 el 8 de septiembre. En total, hay 664 alumnos matriculados en alguna modalidad de FP en los centros de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. El 48% de alumnos se concentra en los ciclos de formación media, con 377 entre las 11 opciones disponibles, y el 40% en las superiores, 265 entre las 11 disponibles. Tan solo el 12% está matriculado un ciclo de grado básico. La formación más cursada se encuentra en la capital Dezana, en el IES Laxeiro, se trata del ciclo superior de Acondicionamiento físico con 53 alumnos, 31 de primer curso y 22 de segundo.

Hay cinco centros de la zona que cuentan con oferta de este nivel de educativo. Los de mayor número de alumnos y tipos de ciclo son el Laxeiro y el IES Antón Losada Diéguez, de A Estrada, con 230 y 258, respectivamente. Cada uno cuenta con nueve titulaciones diferentes, pero solo el estradense tiene cursos de especialización para este nivel educativo. Son el de Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, con 9 alumnos este curso (dirigido para un nivel de FP Medio), y el de Ciberseguridad en contornos de las tecnologías de la información, con 26 inscritos (para a un nivel superior).

Tras estos dos centros, el resto se situarían: el IES Aller Ulloa de Lalín con 55 alumnos en total entre cuatro formaciones (Informática de oficina, Sistemas microinformáticos de redes, Administración de sistemas informáticos en redes y Desarrollo de aplicaciones web), el IES Pintor Colmeiro con 50 entre sus dos titulaciones (Servicios comerciales y Guía en el medio rural y del tiempo libre), y por último el IES Marco do Camballón en Vila de Cruces, con 33 alumnos entre sus tres formaciones.

El ciclo medio con mayor número de estudiantes matriculados es Sistemas microinformáticos y redes, del Antón Losada, con 46, 24 de primero y 22 en segundo. Le sigue otro del mismo centro, el de Electromecánica de vehículos automóviles con 44, 24 y 20 respectivamente. En este ranking, también se encuentra la formación del mismo nivel de Guía en el medio rural y del tiempo libre, del Pintor Colmeiro, con 43 alumnos inscritos, 22 en primero y 21 en segundo.

De los superiores, tras el de Acondicionamiento físico, le sigue otro del Laxeiro, el de Administración y finanzas, con 39, 28 en primero y 11 en segundo. De la formación de grado básico, se encuentra el de Mantenimiento de Vehículos, con 26 alumnos en total, 14 y 12 en cada curso; y el de Electricidad y electrónica del Laxeiro, con 20 en total, 12 y 8.

Algunas de estas formaciones han cambiado su plan de estudio de un curso para otro, como es el caso del ciclo superior del Antón Losada de Administración y finanzas o el de Automoción del Laxeiro. En otros casos, como en el del Pintor Colmeiro, recuperan el FP Básico que ya habían tenido hace varios años, el de Servicios comerciales, con siete alumnos para el nuevo curso.

Estos números no son todavía definitivos, muchos centros aún mantienen su plazo extraordinario abierto. El Antón Losada lo cerrará el día 26 a las 13:00 horas.

«No hay suficientes líneas de transporte público en Deza»

El IES Marco do Camballón de Vila de Cruces es el centro con menor número de alumnos, sin ser el de menor oferta de FP. En total, este curso contará con 33 estudiantes entre un ciclo formativo de grado básico y dos de grado medio. Estos dos últimos son los que tienen más tirón tienen: el ciclo medio de Atención a personas en situación de dependencia y el de Soldadura de calderería, ambos cuentan con plazas libres.

El primero cuenta con 14 alumnos, en su mayoría mujeres y solo un varón. Desde el centro explican que la falta de medios de transporte públicos impiden que sea más sencillo llegar al centro, «tenemos varias alumnas de Lalín que tienen que depender de sus padres para que las traigan a Vila de Cruces», explican.

Es la misma historia con el de Soldadura, con 16 alumnos. Esta es una formación que cuenta con bastante lista de espera en Santiago de Compostela. De hecho, comentan que acaba de matricularse un alumno que no entró en la formación en la capital gallega. Desde el instituto exponen que siendo una formación con tanto atractivo y con lista de espera en otras ciudades, si hubiese líneas que comunicasen el municipio con otras zonas, posiblemente sería un ciclo medio más demandado. Una curiosidad de esta formación es que en toda su historia, solo ha tenido una alumna femenina.