Vuelve en octubre el Campamento de Monitores/as al pabellón de Lalín

El grupo informal Monitorado Activo vuelve a organizar el Campamentos para Monitores y Monitoras el 3, 4, y 5 de octubre en el pabellón municipal de Lalín. Se tratan de unas jornadas de formación y de intercambio de experiencias para profesionales en el tiempo libre, que se lleva desenvolviendo desde hace más de diez años.

Para esta edición, ya cuentan con 20 interesados, aunque el plazo sigue abierto hasta el 29 de septiembre. Todas las personas que quieran participar, deben enviar un correo a monitoradoactivo@gmail.com. El objetivo final de la actividad es propiciar un entorno de reflexión e interacción entre los profesionales de este campo. Se trabajarán los aspectos formativos, de programación y de valoración del labor educativo que se desarrollan en las actividades de ocio y tiempo libre.

Una iniciativa financiada por la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado a través del programa Iniciativa Xove, que permite que sea totalmente gratuito. Cuenta con el apoyo del Concello de Lalín. Monitorado Activo está formado por: Aroa Soto Areán, Laura Fernández Carral, Leonela Aristizabal Estupiñán, Amaral Rincón Ramirez y Uxía González Martínez.