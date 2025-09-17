Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visto bueno a la cuenta de la mancomunidad

La Comisión Especial de Contas da Mancomunidade Terras de Deza, en sesión extraordinaria celebrada el 11 de septiembre, dictaminó de forma favorable la cuenta anual del ejercicio 2024. Ahora se abre un período de 15 días de exposición al público en las dependencias de la propia mancomunidad para poder examinar el expediente

