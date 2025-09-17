Silvia Gómez, campeona de la liga portuguesa en Coímbra
Javier Pérez y Julio César García acompañaron en el podio a la tiradora del ArcoCelta | Compitieron en tres categorías distintas
Á. G.
ArcoCelta ha sido uno de los grandes animadores de la Liga Portuguesa 3D Bowhunter que el pasado domingo finalizó en Coímbra. Tres integrantes del conjunto lalinense subieron al podio después de haber completado una muy buena actuación. Ese mismo día, tras la clasificación, se disputó la final por eliminatorias entre los 5 mejores de la liga unificada (Liga del Miño y Liga Sur) y en el que participaron los lalinenses consiguiendo unos magníficos resultados.
Los arqueros de ArcoCelta se hicieron finalmente con tres podios sumando un oro y dos platas. Silvia Gómez se proclamó campeona de la Liga Portuguesa de Caza con Arco 3D 2025 en la categoría tradicional femenina. De igual forma, Javier Pérez fue plata y subcampeón de la Liga portuguesa de Caza con arco 3D 2025 en la categoría tradicional masculina. Y Julio César García también ganó la medalla de lata y se proclamó subcampeón de la Liga Portuguesa de Caza con Arco 3D 2025 en la categoría de arco desnudo masculino. El club dezano agradece a los anfitriones, el Club de Tiro Antanhol de Coímbra, «por su hospitalidad».
3D - BowHunters Portugal es una organización dedicada a la promoción y el desarrollo del tiro con arco y ballesta, utilizando dianas tridimensionales que simulan situaciones de caza. Este deporte, que combina habilidad, precisión y respeto por la naturaleza, está regulado según los estándares de ASA Archery (asaarchery.com), lo que garantiza la integridad y el rigor de las competiciones organizadas.
A través de eventos y actividades, la asociación ofrece una plataforma para que aficionados y profesionales intercambien experiencias, mejoren sus técnicas y, sobre todo, compartan su pasión por el tiro con arco.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro