Silvia Gómez, campeona de la liga portuguesa en Coímbra

ArcoCelta ha sido uno de los grandes animadores de la Liga Portuguesa 3D Bowhunter que el pasado domingo finalizó en Coímbra. Tres integrantes del conjunto lalinense subieron al podio después de haber completado una muy buena actuación. Ese mismo día, tras la clasificación, se disputó la final por eliminatorias entre los 5 mejores de la liga unificada (Liga del Miño y Liga Sur) y en el que participaron los lalinenses consiguiendo unos magníficos resultados.

Los arqueros de ArcoCelta se hicieron finalmente con tres podios sumando un oro y dos platas. Silvia Gómez se proclamó campeona de la Liga Portuguesa de Caza con Arco 3D 2025 en la categoría tradicional femenina. De igual forma, Javier Pérez fue plata y subcampeón de la Liga portuguesa de Caza con arco 3D 2025 en la categoría tradicional masculina. Y Julio César García también ganó la medalla de lata y se proclamó subcampeón de la Liga Portuguesa de Caza con Arco 3D 2025 en la categoría de arco desnudo masculino. El club dezano agradece a los anfitriones, el Club de Tiro Antanhol de Coímbra, «por su hospitalidad».

3D - BowHunters Portugal es una organización dedicada a la promoción y el desarrollo del tiro con arco y ballesta, utilizando dianas tridimensionales que simulan situaciones de caza. Este deporte, que combina habilidad, precisión y respeto por la naturaleza, está regulado según los estándares de ASA Archery (asaarchery.com), lo que garantiza la integridad y el rigor de las competiciones organizadas.

A través de eventos y actividades, la asociación ofrece una plataforma para que aficionados y profesionales intercambien experiencias, mejoren sus técnicas y, sobre todo, compartan su pasión por el tiro con arco.