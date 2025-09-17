Silleda ya está en el sistema VioGén

Silleda ya forma parte del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la resolución por la que se hace oficial el convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Concello para la incorporación de la Policía Local a la plataforma informática.

De este modo, Silleda se convierte formalmente en uno de los ayuntamientos adheridos a esta herramienta, creada por el Ministerio del Interior en 2007 para dar una respuesta más eficaz en la protección de las víctimas de violencia machista. El Concello de Lalín ya estaba adherido desde el año 2020 y ahora renueva su convenio con el organismo estatal, tal como recoge el mismo número del boletín oficial.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, destaca que esta publicación supone «la culminación de un proceso» iniciado a través de la junta local de seguridad y que «refuerza el compromiso del Concello de Silleda con la lucha contra la violencia machista». «Nuestra prioridad es proteger a las mujeres y a sus familias y con VioGén damos un paso adelante: protocolarizamos la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local, y mejoramos la coordinación con el resto de administraciones», añade la regidora. «Lo que estamos haciendo es un ejercicio de responsabilidad en beneficio de las mujeres y de todo el vecindario de Silleda», subraya.

El acuerdo se adoptó en la junta local de seguridad celebrada el pasado mes de mayo, en la que además de la alcaldesa y del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, tomaron parte el coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Pontevedra, Manuel Touceda, junto a otros mandos del cuerpo; la edila de Igualdad, Ángela Troitiño; personal del CIM; y la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación, María José Rodríguez. En esa reunión se firmó también el protocolo de colaboración entre la Comandancia y el Concello.

En Silleda hay trece casos activos de violencia de género a día de hoy y están en vigor cinco órdenes judiciales de protección. Desde 2018, el Concello de Silleda ha recibido 32.546 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fondos que se incrementarán a partir de ahora gracias a la adhesión a VioGén.