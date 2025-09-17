La seta que sabe a pollo en Agolada

Aunque todavía falta mucho para que el otoño se muestre en todo su esplendor, en una finca de la parroquia agoladense de Borraxeiros ya cuentan con una seta especial de un tamaño considerable. Julio Rozas explica que «como esta va a ser difícil que se vea por aquí». Se trata de un ejemplar que como característica curiosa es una seta sabe a pollo frito y que con tal motivo la denominan seta pollo de los bosques. Aunque es comestible, también hay que tener en cuenta de que muchas personas experimentan reacciones de intolerancia que pueden ser graves, incluidos vómitos y fiebre

Laetiporus sulphureus es una especie de hongo que se encuentra en Europa y América del Norte, según los expertos. Sus esporocarpos o cuerpos fructíferos crecen como llamativas estructuras de color amarillo dorado en troncos y ramas de árboles. También se lo encuentra en América del Sur específicamente en Ecuador en zonas montañosas y en árboles como el eucalipto.

Sea como fuere, Julio Rozas continúa ampliando su colección de productos del campo con dimensiones importantes como calabacines, patatas o cebollas de tamaño XXL. Preguntado por los factores que hacen que Borraxeiros cuenta con un huerto tan peculiar, su dueño asegura que ello se debe a que enriquece la parcela con abono ecológico y que alguna que otra vez regó las plantas para ayudarlas a sobrellevar la sequía de los veranos. Incluso tiene puesto esos alimentos a disposición de cualquier restaurante.