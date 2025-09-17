El PSOE propone ampliar a todas las edades las ayudas para el carné de conducir

El grupo municipal socialista de Lalín llevará al pleno una moción para ampliar la nueva línea de ayudas municipales para la obtención del carné de conducir a todas las edades, y no limitarlas solo a la juventud. Al tratarse de un recurso fundamental para mejorar la empleabilidad y la autonomía personal, entiende que «va más allá de la juventud» y que afecta, particularmente, a la población migrante que no puede homologar el permiso de su país de origen.

Esto genera «una doble barrera: limita su capacidad de integración y movilidad diaria y supone un obstáculo para su contratación por parte de empresas locales, especialmente en los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios». Por eso, el PSOE propone establecer una línea de prioridad para aquellas personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. En este sentido, ve necesario coordinar estas ayudas con el tejido empresarial y con las entidades sociales, a fin de «identificar necesidades concretas y garantizar que las ayudas lleguen a quienes más las precisan».