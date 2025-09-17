El PSOE propone ampliar a todas las edades las ayudas para el carné de conducir
REDACCIÓN
El grupo municipal socialista de Lalín llevará al pleno una moción para ampliar la nueva línea de ayudas municipales para la obtención del carné de conducir a todas las edades, y no limitarlas solo a la juventud. Al tratarse de un recurso fundamental para mejorar la empleabilidad y la autonomía personal, entiende que «va más allá de la juventud» y que afecta, particularmente, a la población migrante que no puede homologar el permiso de su país de origen.
Esto genera «una doble barrera: limita su capacidad de integración y movilidad diaria y supone un obstáculo para su contratación por parte de empresas locales, especialmente en los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios». Por eso, el PSOE propone establecer una línea de prioridad para aquellas personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. En este sentido, ve necesario coordinar estas ayudas con el tejido empresarial y con las entidades sociales, a fin de «identificar necesidades concretas y garantizar que las ayudas lleguen a quienes más las precisan».
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro