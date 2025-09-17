Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La procesión de antorchas activa el triduo saletino en Siador

REDACCIÓN

Silleda

La parroquia silledense de Siador inicia hoy, con la procesión de antorchas, su particular triduo dedicado a la Virgen de la Saleta. Será después de la novena de las 20:00 horas, que terminará el jueves. Al día siguiente, viernes 19, habrá eucaristías desde las 9:00, con la solemne a las 12:45, cantada por la Coral Polifónica Trasdeza.

El jueves 18 tendrá lugar la tradicional cena en la Carballeira da Saleta, con verbena a cargo del grupo Punto Clave y el dúo Trasnos. Para el 19, día de comidas en el recinto y que este año ya no es festivo local, están programados conciertos de la Banda de Música Municipal de Silleda, tras la misa y a las 20:00 horas; actuación del dúo Pachi Show en la sobremesa y, junto a la charanga Ardores, en la verbena. Habrá puestos de pulpo y, en caso de lluvia, el campo estará cubierto con carpa.

