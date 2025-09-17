La procesión de antorchas activa el triduo saletino en Siador

La parroquia silledense de Siador inicia hoy, con la procesión de antorchas, su particular triduo dedicado a la Virgen de la Saleta. Será después de la novena de las 20:00 horas, que terminará el jueves. Al día siguiente, viernes 19, habrá eucaristías desde las 9:00, con la solemne a las 12:45, cantada por la Coral Polifónica Trasdeza.

El jueves 18 tendrá lugar la tradicional cena en la Carballeira da Saleta, con verbena a cargo del grupo Punto Clave y el dúo Trasnos. Para el 19, día de comidas en el recinto y que este año ya no es festivo local, están programados conciertos de la Banda de Música Municipal de Silleda, tras la misa y a las 20:00 horas; actuación del dúo Pachi Show en la sobremesa y, junto a la charanga Ardores, en la verbena. Habrá puestos de pulpo y, en caso de lluvia, el campo estará cubierto con carpa.