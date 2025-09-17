Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP aboga por la reforma de la Ley de contratos del sector público

REDACCIÓN

Lalín

El gobierno de Lalín presenta una moción para instar al Ministerio de Hacienda a la reforma y simplificación de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Considera necesario reducir la burocracia, facilitar la participación de las pymes en los procesos de licitación, flexibilizar la fijación de los precios e incorporar mecanismos que apoyen sostenibilidad de las economías locales. Aboga por la unificación de nomenclaturas, plazos y criterios entre la normativa nacional y las transposiciones de las directivas europeas, para evitar duplicidades y confusiones en la tramitación.

