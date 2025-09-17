El PP aboga por la reforma de la Ley de contratos del sector público

El gobierno de Lalín presenta una moción para instar al Ministerio de Hacienda a la reforma y simplificación de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Considera necesario reducir la burocracia, facilitar la participación de las pymes en los procesos de licitación, flexibilizar la fijación de los precios e incorporar mecanismos que apoyen sostenibilidad de las economías locales. Aboga por la unificación de nomenclaturas, plazos y criterios entre la normativa nacional y las transposiciones de las directivas europeas, para evitar duplicidades y confusiones en la tramitación.