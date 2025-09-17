Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

in memoriam

La modista que hizo una falda a Virxinia Pereira

Pepiña en los Minicines.

REDACCIÓN

A Estrada

Pepiña Camba, vecina centenaria de A Estrada y memoria viva del municipio, falleció este miércoles a los 100 años. Modista de profesión, dejó su huella en la villa al confeccionar prendas para Virxinia Pereira, viuda de Castelao, y hace apenas unos meses celebraba con ilusión su siglo de vida en los Minicines Central.

El jueves será velada en el tanatorio San Pelayo hasta la hora del funeral, a las 17.00. Recibirá sepultura tras la misa de exquias en la iglesia parroquial de San Paio. Su entierro tendrá lugar en el cementerio de Figueiroa.

