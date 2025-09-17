Lalín imparte talleres de formación a mayores
La junta de gobierno local de Lalín acuerda aprobar el expediente de contratación denominado «contrato menor de servizos para a impartición de talleres de ocio, formación e activación para maiores» a propuesta de la concejala de Envellecemento Activo, Carmen Canda. La actividad tiene un presupuesto de 4.496 euros por medio de una retención de crédito del Concello de Lalín.
