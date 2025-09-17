Juicio por un hurto de piedra en una cantera de Agolada

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgaba ayer a dos investigados por hurto o apropiación indebida y falseamiento de cuentas tras una denuncia de su hermano, una causa para la que la Fiscalía Provincial de Pontevedra solicitaba el sobreseimiento provisional.

El procedimiento se inició tras la denuncia del propietario de una concesión minera a su hermano y hermana, a quien acusa de extraer y comercializar piedra a través de dos empresas, ambas con domicilio social en Agolada. En concreto, la primera de las sociedades mercantiles –de la que el denunciante y el denunciado eran administradores al 50%, mientras que la tercera hermana ejercía como apoderada y contable– llevaba en arrendamiento la concesión minera, contrato al que puso final un laudo arbitral, con efecto desde el 2 de enero de 2017.

Sin embargo, el ministerio público descarta la comisión de un delito de hurto o de apropiación indebida, ya que la piedra que se vendió por una de las empresas fue comprada previamente a la otra, de la que el denunciantes es titular al 50%, por lo que «el perjuicio económico es inexistente».

Delito de frustración

Asimismo, entiende desestimado el delito de falseamiento de cuentas, debido a que considera que falta el «elemento tendencial de idoneidad para causar un perjuicio económico» a la entidad social, a los socios o a un tercero. Para la fiscalía tampoco resulta acreditado el delito de frustración en base al artículo 268 del Código Penal, que exime de responsabilidad criminal por los delitos patrimoniales que se cometan entre hermanos sin violencia o intimidación.