Inasus celebra su 55º aniversario el viernes en el Muiño de Cuiña

El Muiño de Cuiña acoge este viernes, día 19, entre las 12:30 y las 17:30 horas, la celebración del 55º aniversario de Inasus. El acto contará con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Lalín, José Crespo.

Comenzará a las 12:30 horas e incluirá entrega de reconocimientos a trabajadores con 25 años de trayectoria en la empresa y homenaje a las figuras clave de la historia de Inasus. Hablarán Alberto, consejero delegado de la firma, y Olalla Cuiña, presidenta del grupo empresarial. Finalizará con un cóctel para todos los asistentes.