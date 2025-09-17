Inasus celebra su 55º aniversario el viernes en el Muiño de Cuiña
REDACCIÓN
Lalín
El Muiño de Cuiña acoge este viernes, día 19, entre las 12:30 y las 17:30 horas, la celebración del 55º aniversario de Inasus. El acto contará con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Lalín, José Crespo.
Comenzará a las 12:30 horas e incluirá entrega de reconocimientos a trabajadores con 25 años de trayectoria en la empresa y homenaje a las figuras clave de la historia de Inasus. Hablarán Alberto, consejero delegado de la firma, y Olalla Cuiña, presidenta del grupo empresarial. Finalizará con un cóctel para todos los asistentes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro