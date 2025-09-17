Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inasus celebra su 55º aniversario el viernes en el Muiño de Cuiña

REDACCIÓN

Lalín

El Muiño de Cuiña acoge este viernes, día 19, entre las 12:30 y las 17:30 horas, la celebración del 55º aniversario de Inasus. El acto contará con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Lalín, José Crespo.

Comenzará a las 12:30 horas e incluirá entrega de reconocimientos a trabajadores con 25 años de trayectoria en la empresa y homenaje a las figuras clave de la historia de Inasus. Hablarán Alberto, consejero delegado de la firma, y Olalla Cuiña, presidenta del grupo empresarial. Finalizará con un cóctel para todos los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents