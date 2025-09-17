Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huye tras derribar una farola de una rotonda con su coche

Lugar del accidente registrado ayer en Lalín. | Bernabé/Javier Lalín

REDACCIÓN

Lalín

Lalín fue escenario ayer de un accidente con tintes rocambolescos. En torno a las 13.30 horas se produjo una salida de vía en la rotonda de la N-525 más próxima al polígono Lalín 2000, junto a una de las salidas de la AP 53.

Un Opel Mokka invadió la rotonda y batió contra una de las farolas arrancándola por la base. A pesar de acudir al lugar el 061 y Emerxencias Lalín, el conductor no quiso ser atendido y, de forma sorprendente, se dio a la fuga acto seguido. Posteriormente, el individuo fue localizado por efectivos de la Policía Local de Lalín.

