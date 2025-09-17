Huye tras un accidente con un motorista herido grave en Lalín

Un motorista resultó ayer a última hora de la noche herido de gravedad tras la colisión en Lalín con un coche cuyo conductor se dio a la fuga.

Según fuentes de Emerxencias Lalín, el accidente se produjo sobre las 23.00 horas en las inmediaciones de la gasolinera de Vilatuxe. El motorista presentaba una fractura abierta en la pierna derecha y tuvo que ser trasladado al hospital de Santiago.

A la zona se desplazó también el 061 Tráfico y la Guardia Civil. Por el momento, se desconoce cómo se produjo el accidente y si el conductor ha sido localizado.