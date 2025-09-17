Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huye tras un accidente con un motorista herido grave en Lalín

El conductor del coche abandonó el lugar del siniestro, que ocurrió a la altura de la gasolinera de Vilatuxe a última hora de ayer

El accidente se produjo en las inmediaciones de la gasolinera de Vilatuxe.

El accidente se produjo en las inmediaciones de la gasolinera de Vilatuxe. / Emerxencias Lalín

R. D.

Lalín

Un motorista resultó ayer a última hora de la noche herido de gravedad tras la colisión en Lalín con un coche cuyo conductor se dio a la fuga.

Según fuentes de Emerxencias Lalín, el accidente se produjo sobre las 23.00 horas en las inmediaciones de la gasolinera de Vilatuxe. El motorista presentaba una fractura abierta en la pierna derecha y tuvo que ser trasladado al hospital de Santiago.

A la zona se desplazó también el 061 Tráfico y la Guardia Civil. Por el momento, se desconoce cómo se produjo el accidente y si el conductor ha sido localizado.

