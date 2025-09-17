Los feriantes empiezan a ocupar los puestos asignados en O Regueiriño

Los empresarios que resultaron adjudicatarios en las licitaciones de las pasadas semanas comenzaron ayer a ocupar los espacios asignados en O Regueiriño para la instalación de sus atracciones y puestos de venta con vistas a las fiestas de As Dores, que arrancarán oficialmente este viernes. El recinto habilitado abarca la totalidad de la parcela anexa a los juzgados y diferentes tramos de las calles Caracas, Escaldes Engordany, Habana y Molinera, quedando estas vías cerradas al tráfico rodado y al paso peatonal mientras duren las celebraciones.

El concejal de Urbanismo, Pablo Areán, confirma que el espacio ha quedado completamente cubierto al adjudicarse todas las parcelas ofertadas, con más de medio centenar de atracciones y puestos que ya han iniciado su montaje. El Concello ha completado el estaquillado y marcado de las áreas y supervisa ahora el asentamiento de cada instalación.

De acuerdo con la normativa vigente, cuando haya rematado el montaje, cada empresario deberá presentar el correspondiente certificado de un ingeniero técnico, con el fin de garantizar si cumple con los requisitos de seguridad y calidad necesarios para su puesta en funcionamiento. Una vez recibida y verificada la documentación, la Policía Local será la encargada de autorizar la apertura al público.

Las fiestas en honor a la Virgen de los Dolores constituirán uno de los principales reclamos festivos del año en Lalín. Un programa que combina ocio, música, gastronomía y tradición «convertirá el centro de la villa en un gran punto de encuentro durante el fin de semana y los días posteriores», subrayan desde el ejecutivo local.

Contratos

Por otro lado, la junta de gobierno ha autorizado una ristra de contrataciones relacionadas con las fiestas. Entre ellas figuran los conciertos de La Penúltima Sabinera y Susie Q’S por 9.075 y 1.250 euros, respectivamente.

En cuanto a suministros, Odaiko Crea se encarga de la actuación de DJ con escenario por 4.600 euros y de las sillas y generadores para los conciertos de las bandas por 4.969 euros.

Las agrupaciones A Lira de Prado, Vilatuxe y Muimenta reciben 2.000 euros cada una para sus actuaciones, previstas, respectivamente, para los próximos sábado, lunes y martes. Y 4.000 obtiene la Asociación Cultural Carballo da Manteiga para organizar el festival de gaitas.

Los fuegos artificiales han sido contratados a Arturo Penide Aller por 11.399€. A Marcaxe Deza le corresponde la impresión del libro de fiestas, por 4.083€, y material gráfico promocional por 1.433€.