A Estrada distribuye 104.000 euros entre clubes y deportistas locales

El Concello da Estrada ha aprobado la distribución de 104.100 euros en subvenciones destinadas a apoyar la actividad de 29 clubes y deportistas federados del municipio. La decisión fue adoptada por la junta de gobierno local tras analizar un total de 32 solicitudes, de las cuales tres quedaron excluidas por haberse presentado fuera de plazo.

En esta convocatoria ordinaria, 23 entidades deportivas locales recibirán un total de 100.000 euros, mientras que otros 4.100 euros se repartirán entre seis deportistas individuales. Todos los atletas que presentaron solicitud fueron finalmente admitidos, consolidando así el compromiso del Concello con el fomento del deporte en todas sus disciplinas y niveles.

Desde el gobierno local se quiso subrayar que estas ayudas no solo apoyan a los clubes en su labor formativa y competitiva, sino que también buscan reforzar el deporte base. «El Concello muestraun compromiso con los deportistas y clubes estradenses, poniendo de relieve la importancia de fomentar el deporte en todas sus facetas», destacan desde la administración municipal.

Las cifras

La cuantía más alta será para la Escola Estrada Fútbol Base, que percibirá 16.260 euros, seguida del Club Bádminton A Estrada, con 9.460 euros, y el Club Atletismo A Estrada, con 8.050 euros. También destacan los 7.990 euros de Estrada Futsal, los 6.120 del Club Ximnasia Estrada y los 5.980 del CNS A Estrada.

Otros clubes beneficiarios son el CD Estradense con 5.860 euros, la Escudería San Paio con 5.060, y el Estrada Fútbol Sala Femenino con 5.030. Importes menores, aunque igualmente relevantes, corresponden al Club Budoyama Kárate (2.760 €), el Club Ciclista Estradense (2.350 €) y la Peña Ciclista Bikestrada (3.270 €). También figuran el Figueroa Estrada Pádel (3.650 €), A Cambadela Loita (2.820 €), el Club RC A Estrada (2.060 €), el CBD Sondodance (2.870 €) y la Asociación Sincroburbullas (1.900 €).

Completan la lista el Sport Team Estrada con 2.430 euros, el Vea CF con 2.710, el CD Berres con 1.510, el CAI A Estrada con 930, a ACD Veteranos de Berres, que recibirá 200 euros, y Carracedo Competición con 730 euros.

En el apartado de ayudas individuales, la mayor cantidad corresponde a Natalia Rivas Iglesias, con 1.075 euros, seguida de Manuel Souto Couceiro con 929 y Ainoa Carracedo Flores con 783. A continuación figuran Javier Carballo López con 583 euros, Breogán Cutrín Baños con 419 y Ana Masaguer Silva, que recibirá 309.

Una vez publicada la resolución, el Concello ya trasladó la notificación a los beneficiarios, que disponen de diez días hábiles para presentar la documentación requerida. Esta deberá incluir facturas relacionadas con la actividad subvencionada, por importe superior a la ayuda concedida y emitidas entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025. También será necesario aportar una declaración responsable que acredite la aplicación de los fondos, así como una memoria de actividades y resultados.

De forma paralela, el Concello da Estrada ha convocado por primera vez una segunda línea de ayudas deportivas, dotada con otros 100.000 euros, destinada a clubes y asociaciones que organicen competiciones o eventos.