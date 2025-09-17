El estío en las comarcas: 37 grados de máxima y 8 de mínima en el mismo día

El balance de Meteogalicia no deja lugar a dudas: el verano climatológico de 2025 (junio, julio y agosto) fue el más cálido de la serie histórica iniciada en 1961. La temperatura media en Galicia alcanzó los 21,1 grados, dos por encima del promedio del período 1981-2010. Junio se convirtió en el mes más cálido jamás registrado, con una desviación de +2,8 grados, mientras que agosto fue el segundo más caluroso de la serie, marcado por una prolongada ola de calor entre los días 2 y 17. A escala gallega, el trimestre se calificó como extremadamente cálido, acompañado además de un déficit de precipitaciones del 62 %, lo que lo convirtió en uno de los veranos más secos de las últimas décadas.

Los datos de las estaciones comarcales confirman esta tendencia. En Lalín, las máximas medias alcanzaron 24,02 ºC en junio, 25,5 en julio y 26,04 en agosto. Estos valores superan la media histórica en junio (+2,09 ºC), se mantienen estables en julio y quedan ligeramente por debajo en agosto. No obstante, los episodios de calor fueron intensos: el 29 de junio se llegó a 36,5 ºC y el 10 de agosto a 36,7 ºC. Las mínimas, en cambio, quedaron por debajo del promedio, con descensos hasta los 9,0 ºC en junio o los 9,3 ºC en julio. Esa diferencia entre máximas altas y mínimas contenidas traduce una mayor amplitud térmica, propia de noches despejadas y de un ambiente más seco.

En Camanzo (Vila de Cruces), la media de las máximas prácticamente calcó los registros históricos: 23,5 ºC en junio, 26,3 en julio y 26,8 en agosto. Sin embargo, también se vivieron jornadas muy calurosas, como los 36,0 ºC del 17 de junio o los 36,8 ºC del 14 de agosto. Las mínimas se situaron ligeramente por encima de lo habitual, con 13,3 ºC en junio, 13,9 en julio y 14,0 en agosto, aunque con noches puntuales más frescas, como los 9,6 ºC del 15 de junio. Esta estabilidad revela un clima más moderado respecto a Lalín, probablemente por la influencia del valle del Ulla, que amortigua los contrastes térmicos.

Forcarei, por su parte, fue la estación más fresca en valores absolutos, pero con anomalías positivas claras en las máximas. En junio la media fue de 21,8 ºC, frente a los 20,08 históricos; en julio, 23,7 ºC, y en agosto, 24,5 ºC. Las jornadas más cálidas rozaron los 35,0 ºC el 10 de agosto. Las mínimas medias, cercanas a los promedios, oscilaron entre 10,4 ºC en junio y 12,7 ºC en agosto, con descensos puntuales hasta los 8,2 ºC a comienzos del verano. Este patrón combina días muy cálidos con noches relativamente frescas, reforzando la idea de un verano de fuertes contrastes.

En conjunto, los datos locales corroboran el diagnóstico de Meteogalicia: 2025 fue un verano excepcionalmente caluroso. Las estaciones de Lalín, Camanzo y Forcarei muestran cómo las olas de calor empujaron los termómetros por encima de los 36 ºC en varias ocasiones.