La Diputación inicia talleres en seis municipios de las comarcas
Se imparten mediante los programas ‘+Xuntas’ y ‘Provincia Activa’
REDACCIÓN
La Diputación de Pontevedra inicia esta semana nuevas actividades formativas de los programas +Xuntas y Provincia Activa en seis municipios de la zona: Dozón, A Estrada, Lalín, Silleda, Vila de Cruces y Cerdedo-Cotobade.
El lunes arrancaron cursos de pilates en la Asociación Veciñal e Cultural de Cortegada y la de Mulleres de Soutolongo, uno de alfabetización digital en Bolarqueiros de Noceda y otro de conservación de alimentos, conservas y encurtidos en la Asociación de Veciños de Cutián. Ayer, La Asociación de Desenvolvemento Social Ruliñas inició un taller de pilates; Mulleres Rurais San Miguel de Cora, uno de alfabetización digital; y A Sobreira de Callobre, otro de conservación de alimentos.
Hoy, miércoles, Palilleiras Rebulideiras pone en marcha un curso de arte floral y Mulleres Rurais Xuntanza, otro de huerta ecológica. Mañana, jueves, será el turno de As Bugineiras de Nigoi, con alfabetización digital. El viernes, la Asociación de Mulleres en Igualdade de Cerdedo-Cotobade acoge uno de plantas medicinales; Mulleres Rurais de Dornelas, uno de huerta ecológica; y Mulleres Rurais de Loño, otro de pilates. Y el sábado comenzará uno de artesanía en cuero para la Asociación de Veciños A Firgha de A Somoza. Estas actividades son todas del programa +Xuntas.
Además, la Asociación Veciñal Terra de Guimarei estrena hoy taller de habilidades digitales a través de Provincia Activa.
