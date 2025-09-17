El Dimoldura de Lalín participa en la carrera Gladiator de Santiago
Compitieron con 15 miembros del club
REDACCIÓN
El equipo Dimoldura, formado por empleados de la empresa en sus instalaciones de Lalín, participó este fin de semana en la Carrera Gladiator en Santiago. Unos quince miembros asumieron el reto con el objetivo de colaborar con la causa solidaria de la carrera, destinada a apoyar la investigación de la enfermedad de Dent, y disfrutar de la experiencia en grupo. Para el Dimoldura, el resultado deportivo fue secundario. «Lo más importante fue la unidad, la superación personal y el compañerismo demostrado durante toda la carrera», indican.
La Gladiator reunió a un gran número de participantes en una jornada que combinó deporte, diversión y solidaridad. El Dimoldura quiere destacar la labor de la organización y agradecer a todas las personas que hicieron posible un evento «que ya es un referente en el calendario deportivo gallego», concluyen.
