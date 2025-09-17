Cruces amplía a siete sus escuelas deportivas

El Concello de Vila de Cruces acaba de presentar el programa deportivo para el curso 2025-2026, que se desarrollará en el pabellón y el gimnasio municipal. Como principal novedad, este año la oferta deportiva se amplía con siete escuelas. Además de las actividades ya existentes (zumba, entrenamiento funcional, acondicionamiento físico, pilates y patinaje), se añaden dos nuevas propuestas: clases de fortalecimiento del suelo pélvico y entrenamiento de fuerza para personas mayores. Estas incorporaciones responden a la preocupación expresada por el personal sanitario del centro de salud de Cruces debido a la alta prevalencia de problemas relacionados con la musculatura pélvica y a la importancia del entrenamiento de fuerza para mantener la autonomía personal y prevenir caídas.

«Este año apostamos por un programa más amplio y adaptado a las necesidades de los vecinos, incorporando actividades como el fortalecimiento del suelo pélvico y el entrenamiento de fuerza para personas mayores, sin olvidar la continuidad de las escuelas más populares», afirma la concejala de Deportes, Noemí Lois.

Las actividades de patinaje artístico y pilates siguen siendo las más consolidadas del programa municipal cruceño, con un total de cuatro grupos activos cada una. Como novedad, la escuela de patinaje incorpora este año un grupo específico para adultos.

El plazo de inscripción se abrirá mañana y finalizará una vez agotadas las plazas disponibles para cada actividad deportiva. Las solicitudes deben formalizarse presencialmente en el gimnasio municipal cruceño, en su horario ampliado del año pasado. Es decir, de lunes a jueves de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas, y los viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Está previsto que las clases den comienzo el miércoles 1 de octubre.