Compostela Esgrima abrirá una escuela en A Estrada

Compostela Esgrima ampliará su presencia en la zona a partir del mes de octubre. Después de haber iniciado ya sus sesiones en la sede de Silleda, los responsables de la entidad santiaguesa anuncian que desde el mes de octubre también contarán con una escuela en el municipio de A Estrada. El lunes pasado dio comienzo la temporada oficial en la sala de As Cancelas y después de una pretemporada donde se dio mucha prioridad a un intenso plan de preparación física entre todos sus integrantes.