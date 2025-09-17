Cincuenta firmas, sorteos y charlas en la nueva edición de la Feira do Moble

La Feira do Moble de Galicia inaugura mañana su trigésimo séptima edición en el Recinto Feiral de A Estrada, donde permanecerá abierta hasta el domingo 21 de septiembre con un horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas. Durante cuatro días, cerca de cincuenta firmas expositoras mostrarán sus novedades en mobiliario, interiorismo y decoración, en un certamen que prevé reunir a miles de visitantes, tanto gallegos como de otros puntos del noroeste peninsular.

El evento se desarrollará en cuatro pabellones permanentes, que suman más de 7.000 metros cuadrados de superficie expositiva. Tres de ellos estarán dedicados al mobiliario y un cuarto al ámbito multisectorial, con propuestas que van desde la tapicería y el descanso hasta la iluminación, los electrodomésticos, el menaje o incluso antigüedades. La oferta se completa con una zona exterior de 200 metros cuadrados para complementos y servicios, además de restaurante, salón de reuniones, zonas verdes y 4.000 metros cuadrados de aparcamiento disponible para el público asistente.

El acto de presentación se celebró esta semana en A Estrada con la presencia del alcalde, Gonzalo Louzao; el director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, José Antonio Rodríguez; la diputada provincial de Pontevedra, Belén Cachafeiro; la representante de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, Lucía Pedroso; y el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada, José Luis Terceiro.

En este contexto, Terceiro subrayó que la feria «sirve para mostrar nuestras tendencias y nuestros productos» e invitó tanto al «público local como al foráneo» a acercarse a la villa durante los días de celebración.

La representante de la Cámara de Comercio, Lucía Pedroso, destacó la relevancia del evento al señalar que se trata de «una cita de referencia en el calendario gallego y en el sector para el noroeste peninsular tanto por visitantes como por volumen de negocio». Añadió que la feria «no solo genera negocio directo para las empresas participantes, sino que también impulsa la innovación, fomenta la colaboración entre subsectores y abre la puerta a la internacionalización».

La diputada provincial Belén Cachafeiro hizo hincapié en la importancia económica del sector forestal y de la madera en Galicia, recordando que «los datos demuestran la fortaleza del sector con una facturación de más de 2.400 millones de euros, dando ocupación a más de 19.000 personas, representando el 12% de los puestos de empleo del sector industrial y el 1,7% del PIB gallego». Para Cachafeiro, estas cifras «exigen el compromiso de las instituciones públicas para garantizar el fortalecimiento de un sector tan importante».

Por su parte, el director territorial de la Consellería, José Antonio Rodríguez, definió el certamen como «un escaparate de la innovación y evolución del sector y, además, un punto de encuentro para la industria del mueble, el interiorismo y la decoración». Rodríguez añadió que se trata de «un foro extraordinario para promover contactos de negocio y conocimiento del sector».

El cierre de la presentación correspondió al alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, quien destacó que el municipio sigue «siendo un referente por la calidad de su mobiliario». Louzao recordó además la reciente puesta en marcha de las nuevas instalaciones en el IES Antón Losada Diéguez, dotadas de un taller propio e infraestructuras punteras. «Estamos en la dirección de buscar trabajadores formados y de crear cualificación humana, para que A Estrada siga siendo la capital del mueble de Galicia», concluyó.

El programa oficial incluye tactividades paralelas, como la emisión especial de Hoy por hoy Santiago de la Cadena SER el día de la inauguración y una programación de Radio Estrada al día siguiente. El viernes se celebrará la jornada A Formación Profesional ábreche as portas do futuro, con participación de alumnado de los institutos locales, reforzando la conexión entre la feria y la educación. El domingo tendrá lugar el tradicional sorteo de lotes promocionales y de un viaje a Aveiro, que cada año genera gran expectación.