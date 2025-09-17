Cerdedo-Cotobade aprueba una partida de 87.191 euros para adquirir suelo urbanizable
El pleno del Concello de Cerdedo–Cotobade aprobó de forma definitiva la modificación de crédito extraordinario 1/2025, tras no presentarse alegaciones en el periodo de exposición pública. La medida, ratificada en la sesión del 8 de agosto, contempla una partida de 87.191,26 euros destinada a la adquisición de parcelas para viviendas de promoción pública. La financiación procederá de un préstamo a largo plazo con entes del sector público por el mismo importe. Con esta modificación, el presupuesto municipal incorpora un nuevo capítulo de gasto orientado a impulsar proyectos residenciales en el municipio. Contra la aprobación cabe recurso contencioso-administrativo.
