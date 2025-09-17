La Central rebasa los 1,7 millones de euros por la venta de 1.338 animales

La Central Agropecuaria de Galicia ganó afluencia en su sesión de ayer al recibir 1.408 animales en su subasta de ganado vacuno, 64 más que la semana pasada. Las 1.338 reses adjudicadas arrojaron un volumen de negocio de 1.718.253 euros, también muy por encima de los 1,54 millones del otro martes.

Los precios medios volvieron a subir en los terneros de recría y el vacuno mayor y a caer entre los becerros cebados. Los animales más jóvenes promediaron 663,05 euros, esto es, 32,56 más que hace una semana, mientras que el vacuno mayor cotizó a 2.375,6€, lo que supone un incremento de 3,58 euros; en esta categoría hubo doce ejemplares de Vaca y Buey de Galicia, cuya cotización fue de 2.730,5 euros. Los terneros carniceros quedaron en 1.457,67€, tras dejarse 44; hubo 95 de Ternera Gallega Suprema, a 1.635,13€ de media.

En las mesas de precios destaca una nueva caída del porcino cebado, que acumula más de dos meses a la baja. El conejo se mantiene a 2,5 euros por kilo en granja en la lonja de Madrid.