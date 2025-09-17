Casalderrey, jurado del Ourense Film Festival
El profesor del IES Aller Ulloa, Severiano Casalderrey, forma parte del jurado de la edición número 30 del Ourense Film Festival (OUFF) que comienza el 26 de septiembre en la ciudad de As Burgas. Casalderrey es miembro del jurado dentro de la sección oficial de cortometrajes junto a las actrices María Costas y Nanda Tasende. El certamen finaliza el 5 de octubre.
