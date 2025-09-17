El BNG solicita que se restablezcan las líneas de ayuda al patrimonio fluvial

El grupo provincial del BNG viene de solicitar a la Deputación que recupere las ayudas para el mantenimiento, conservación y rehabilitación del patrimonio marítimo y fluvial que fueron eliminadas por el gobierno del PP. Apuntan que en la provincia existen un total de 23 asociaciones que se encargan de recuperar, rehabilitar, conservar y divulgar riqueza tipológica de las embarcaciones tradicionales de la cultura marinera y fluvial del país, que junto con colectivos de otras provincias, se agrupan en la Federación Galega Culturmar.

En el caso de la comarca del Deza, los colectivos Asociación de Amigos del Museo Casa do Patrón de Codeseda y la Asociación Etnográfica de Codeseda, ambas de Lalín, ya fueran incluidas entre las 21 entidades beneficiarias de las subvenciones por la diputada de Patrimonio María Ortega en 2022. Al ser la primera vez que la solicitaban, se las concedieron para proyectos de musealización y otras actuaciones relacionados con el interior de la provincia, A Casa do Patrón se le concedieron 4.755,30 euros, que se destinaron a la restauración del molino de arroyo de Entre Ríos, una edificación con 200 años de antigüedad en la orilla del río Asneiro, afluente del Deza. La otra asociación de Codeseda obtuvo una ayuda de 1.432,64 euros, en este caso, para un proyecto de restauración y consolidación de las principales herramientas etnográficas utilizadas tradicionalmente en la pesca marítimo-fluvial en Galicia.

La moción presentada se debatirá en las próximas comisiones informativas y en el pleno de la corporación provincial.