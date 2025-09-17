El BNG propone destinar 2 millones de euros a presupuestos participativos

El Bloque Nacionalista Galego propone la puesta en marcha de un programa piloto de presupuestos participativos en Lalín el próximo año 2026. El frente nacionalista va a trasladar esta medida al grupo de gobierno para que los vecinos de la localidad decidan directamente en que se invierte un mínimo de 2 millones de euros de los próximos presupuestos del Concello.

La Responsable Local del BNG, Mari Fernández, consideró que «es el momento de avanzar» para que los habitantes y los colectivos sociales participen en al definición de los presupuestos, una medida que se desenvuelve con éxito desde hace décadas en numerosos concellos del mundo y del Estado.

Fernández defendió los presupuestos participativos como fórmula para impedir la «sordera absoluta del gobierno de Crespo», a quien le reprocha que los convierta «cada año en un papel mojado». «No podemos seguir soportando presupuesto que insisten en gasto apariencial y macroproyectos, mientras nuestra villa y parroquias continúan abandonados y las necesidades reales de las lalinensas y los lalinenses siguen desatendidas».

Desde el partido nacionalista, reivindican esta medida como un «instrumento fundamental para fortalecer la democracia a nivel local, en la certeza de que democracia es mucho más que votar cara cuatro años». Con esta iniciativa, aseguraron que serán los vecinos quienes decidan de forma directa cuales son los proyectos prioritarios, fomentando a la transparencia, reduciendo desigualdades y dando voz a colectivos y gente del municipio.