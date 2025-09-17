Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ampliación de la subestación de Red Eléctrica en Silleda

REDACCIÓN

Silleda

La Dirección General de Política Energética y Minas ha otorgado a Red Eléctrica de España SAU autorización para la ampliación de la subestación de Silleda, con el fin de facilitar la gestión y compensación de la energía reactiva de la red de transporte de la zona. La actuación en el parque de 400 kV incluye una nueva posición de reactancia y la máquina solicitada. La resolución no ha obtenido oposición de la Dirección Xeral Ordenación do Territorio ni del Concello de Silleda y tampoco recibió alegaciones en su exposición pública, por lo que la empresa puede realizar la obra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents