Ampliación de la subestación de Red Eléctrica en Silleda

La Dirección General de Política Energética y Minas ha otorgado a Red Eléctrica de España SAU autorización para la ampliación de la subestación de Silleda, con el fin de facilitar la gestión y compensación de la energía reactiva de la red de transporte de la zona. La actuación en el parque de 400 kV incluye una nueva posición de reactancia y la máquina solicitada. La resolución no ha obtenido oposición de la Dirección Xeral Ordenación do Territorio ni del Concello de Silleda y tampoco recibió alegaciones en su exposición pública, por lo que la empresa puede realizar la obra.