Amelia Tiganus hablará en Lalín sobre igualdad

El salón de actos del edificio sociocultural de Lalín acogerá el 3 de diciembre una conferencia de Amelia Tiganus sobre igualdad y prevención del machismo. La cita tiene un horario de 10.30 a 13.30 horas para alumnos de los institutos locales y de 19.00 a 21.30 horas para el público adulto que quiera asistir.