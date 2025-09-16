Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La más veterana de la Residencia de Silleda

Luisa Mendoza García.

La Residencia de Maiores de Silleda celebró el aniversario de su residente más veterana, Luisa Mendoza García, natural de Bodaño, Vila de Cruces, que cumplió ayer 102 años. Pese a problemas de mobilidad, cuenta con una gran lucidez y es conocida en el centro por su gran sentido del humor. La alcaldesa, Paula Fernández, la edil, Ángela Troitiño, y el personal de la residencia felicitaron a Mendoza en nombre de la vecindad de Silleda.

