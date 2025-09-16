El plan de tráfico de las fiestas de Lalín incluye cortes en una docena de calles

La celebración de las fiestas patronales de Lalín obliga a elaborar un plan de tráfico especial que facilite el desarrollo de los distintos eventos y espectáculos en condiciones de orden y seguridad. Las actuaciones se repartirán por todo el casco urbano, lo que implica «mayor complejidad» a la hora de organizar y coordinar los cierres de las calles, indica el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Areán.

O Regueiriño volverá a albergar las atracciones, con una distribución renovada para mejorar la seguridad y facilitar la organización. Comenzarán a instalarse el martes 16 de septiembre, por lo que desde ese día hasta el fin de las fiestras habrá restricciones en el estacionamiento y en la circulación.

El viernes 19, a partir de las 16:00 horas, se cerrarán las calles Rosalía de Castro y Joaquín Loriga, que permanecerán cortadas hasta el miércoles por la mañana. Este cierre permitirá disponer del entorno del KM0 y de la Praza da Igrexa para el pregón, el chupinazo y el concierto de Tributo Sabinero. También se cerrará el tramo de la calle Nuno Eanes de Cercio entre Pintor Laxeiro y Maruja Gutiérrez para el montaje del palco de la Orquesta América de Vigo.

El sábado 20, Luis González Taboada se cerrará antes de las 13 horas entre el acceso al Párking Europa y Pintor Laxeiro para el concierto de A Lira de Prado en la Praza da Vila, corte que se repetirá por la tarde para el segundo concierto de la misma banda. A las 18:00 habrá un pasacalles de bandas de gaitas, y a las 18:45 se cerrará la Praza de Loriga para su festival. Los conciertos de La Guardia y del Bailalín Festival no precisarán cierres específicos, pero por la noche se cortarán las vías Molinera y González Taboada por seguridad.

El domingo 21 será la misa en honor a la Virgen de los Dolores, con procesión por Joaquín Loriga, Molinera, Ramón Aller y Colón. A las 13:00 se cerrará de nuevo Luis González Taboada para el concierto de la Banda de Lalín. Por la tarde, esta misma vía se cerrará para el montaje del palco del concierto de Susi Q’s, que permanecerá instalado para los DJ de los días siguientes. El corte afectará también a Maruja Gutiérrez, solo para residentes entre la calle B y González Taboada, y al tramo hasta Vidal Abascal, restringido para estacionamiento y residentes.

El concierto nocturno de la Banda de Lalín & The Maravillosos Tenors se celebrará en la Praza de Loriga, que se cerrará desde la mañana para el montaje del palco. Esto obligará a restringir el tráfico desde la Fonte dos Cabalos y cerrar la rúa Ramón Aller desde la del Observatorio. A medianoche tendrá lugar el espectáculo pirotécnico en el entorno del lago del Pontiñas, que obligará a cerrar la calle Arenal, el tramo inmediato de la Ronda Leste y el perímetro del auditorio. Este espectáculo contará con la presencia de Policía Local, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y ambulancia. A las 00:30 comenzará el concierto de la orquesta Cinema en el Campo da Feira, y se cerrará Molinera por seguridad. De madrugada, los DJ actuarán en el palco de González Taboada.

El lunes 22, la Banda de Vilatuxe actuará a las 13:00 y a las 20:30 en la Praza da Vila, por lo que se volverá a cerrar González Taboada en ambos momentos. La Praza de Loriga estará bloqueada de 18:00 a 21:00 para exhibiciones deportivas y de baile. A las doce de la noche se iniciará el concierto de la orquesta París de Noia en el entorno de la Estación de Autobuses, con la calle que lleva su nombre cerrada desde la tarde para el montaje del palco.

El martes 23, último día de festejos, se volverá a cortar González Taboada para los conciertos de la Banda de Muimenta a las 13:00 y a las 20:30. A las 22:00, la actuación de la charanga Ardores en la calle Melide obligará al cierre de esta vía, que va desde Praza da Marina hasta Monte Faro. El palco se situará a la altura de la rúa Alcalde Ferreiro y el tráfico se desviará por Pintor Colmeiro. La orquesta Panorama tocará en el Campo da Feira sin necesidad de cierres específicos, más allá de la calle Molinera por seguridad.

Caravana Morada

Durante todos los días de las fiestas, el Concello contará con servicios reforzados de la Policía Local y de los equipos de emergencias, con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil, Guardia Civil y Bombeiros de Deza, especialmente durante el espectáculo pirotécnico del domingo. También habrá ambulancia contratada para los principales conciertos y espectáculos.

Como medida adicional, entre las 20:00 del sábado y las 4:00 del domingo se instalará una Caravana Morada en Rosalía de Castro, como punto de atención y prevención.

El Concello de Lalín agradece la colaboración de la ciudadanía y solicita que se respeten las indicaciones para garantizar unas fiestas participativas y seguras.