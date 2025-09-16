Las piscinas de A Estrada cierran la temporada con una asistencia de récord

El Concello da Estrada clausuró este lunes la temporada de piscinas municipales con un balance muy positivo: 6.492 accesos, una cifra que supone un récord histórico de afluencia. El dato confirma que el verano 2025 fue excepcional para estas instalaciones, impulsado por dos factores clave: las altas temperaturas registradas durante julio y agosto y la decisión del gobierno local, encabezado por Gonzalo Louzao, de ofrecer entrada gratuita durante toda la campaña.

El concejal de Deportes, Ismael Pena, subrayó la notable diferencia respecto al año anterior. Solo en agosto, considerado el mes de mayor actividad, acudieron 4.589 personas, frente a las 2.642 de 2024. Esto supone un incremento del 74%, concentrado principalmente en las tres primeras semanas del mes, ya que el empeoramiento de las condiciones meteorológicas en los últimos días redujo de forma significativa la asistencia.

La temporada comenzó marcada por las obras de reforma en la piscina grande, que retrasaron su apertura hasta el 22 de julio. Durante esas semanas, el recinto funcionó únicamente con los vasos pequeño y mediano, registrando 585 usuarios, además de los niños y niñas que acudían diariamente dentro del Campus Deportivo de Verano. Tras la apertura del vaso grande, la afluencia creció con fuerza: en apenas diez días se contabilizaron 1.191 accesos, con picos cercanos a los 400 bañistas en una sola jornada.

Ya en septiembre, con la vuelta a las aulas y la bajada de temperaturas, la asistencia descendió de forma notable, con una media de apenas seis usuarios al día. No obstante, el balance global deja una temporada sin precedentes.