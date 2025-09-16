Leyma y COB jugarán un torneo amistoso en las fiestas de Lalín

Los amantes del deporte de la canasta tienen este fin de semana una cita en el Lalín Arena. Producto de la estrecha colaboración entre Basketdeza y Club Ourense Baloncesto, el multiusos de la capital dezana albergará a partir de las 12.30 horas el último amistoso de pretemporada entre Leyma Coruña y COB. La cita se enmarca dentro de la primera edición del Torneo Lalín Km0 y tiene entradas a la venta al precio de 5,5 euros en la plataforma Ataquilla.com, aunque también se podrán a la venta el mismo día del torneo con algo de recargo. Además, los menores de 14 años podrán entrar gratis pero con su entrada conseguida en dicha plataforma digital, que no tendrá ningún coste para ellos.

El evento deportivo incluido en As Dores de 2025 fue presentado ayer en la sala de prensa del Concello de Lalín por parte de, entre otros, Antonio Lamas, presidente de Basketdeza, Moncho López, entrenador del COB, Gonzalo Iglesias, del área social de la entidad ourensanista y Avelino Souto, concejal de Deportes de Lalín. Todos coincidieron en destacar la importancia de un encuentro de estas características para poder fomentar la práctica del baloncesto en especial entre los jóvenes de la comarca dezana.

Lamas recordó que será el último encuentro de pretemporada tanto para ourensanos como coruñeses y justificó la iniciativa en poder conseguir «paso a paso que los niños puedan participar de uno de los deportes punteros y hace un club cada vez más grande y aumentar la familia Basketdeza». Habrá sorteos y las expectativas de afluencia cifran en torno al millar el número de aficionados en las gradas del Arena. Acto seguido, Moncho López calificó de «muy interesante» un partido que se jugará «en una instalación modélica y esperamos que tengamos mucha asistencia de público porque nos sentimos en Lalín como en casa». El entrenador del COB también destacó «una proximidad entre el COB y Lalín emocional y de valores con el Basketdeza, como pasó en el campus de este verano».

Por su parte, Avelino Souto animó a los vecinos a que asistan a ver el partido amistoso: «Es un buen plan para el sábado de las fiestas el poder asistir en el Lalín Arena a un partido de este nivel». El concejal de Deportes también destacó que iniciativas como esta es «la manera de que el baloncesto en Lalín siga teniendo cantera y afición para desde la base crear a los más pequeños esa ilusión por este deporte y repuntar un club como el Basketdeza». Y Gonzalo Iglesias aprovechó su intervención para recalcar que «nos sentimos totalmente identificados y cercanos con el trabajo que se está haciendo desde el Basketdeza de Lalín».