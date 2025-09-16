El Laxeiro disfruta de una semana de lo más europea

Que no resulte extraño que estos días se escuchen en la cafetería del IES Laxeiro varios idiomas y acentos, ya que esta semana habrá alumnos de intercambio europeos por el instituto lalinense. Ayer llegó el primer grupo del programa Erasmus, del IISS Berenini de Fidenza, Italia. El segundo viene del instituto HBLW Ried de Austria, con recepción hoy a las 9:00 horas.

Esta primera agrupación llegó ayer al Laxeiro, tras las visita de los estudiantes lalinenses al norte de Italia a principios de año. Estarán en Galicia durante una semana, y además de disfrutar de tiempo libre con sus compañeros y familias, también hay actividades ya programadas, como una visita a Santiago de Compostela y otra a Noia, así como actividades con el alumnado de Ciclo Superior de Acondicionamiento Físico.

En total son 9 alumnos extranjeros, 4 chicos y 5 chicas, y 6 locales de segundo de Bachillerato, 3 chicas y 3 chicos. El profesor encargado es Iago Doce Freire, que lleva tres años gestionando intercambios de Erasmus. A su vez, acompañan al grupo dos docentes del centro de Fidenza, Stafano Marchiani y Alice Pezzali. Para varios alumnos, tanto de Italia como de Lalín, esta no es la primera vez que viajan a con su centro en otro país, por lo que ya están acostumbrados y les resulta sencillo sortear los primeros momentos más incómodos. Iris Battaglia y Gloria Maria Morleo, dos de las estudiantes recién llegadas, comentan que aunque aterrizaron solo hace dos días, ya están muy cómodas con las familias que les tocó, con las que ya están haciendo planes para estos días.

Saray Fernández Diéguez, del instituto Laxeiro, explica que para ella la importancia de este tipo de programas radica en «aprender a relacionarte con otras culturas y ser capaz de conocer a gente nueva». Su compañera, Xiana Corredoira Otero, añade que para ella poder usar el inglés fuera de las aulas es el mayor atractivo. Este primer día de visita al centro fue una jornada más relajada para que conocieran la ciudad en la que van a residir siete días, con una recepción en el centro de estudios, una visita al concello, un paseo por la localidad y unos pinchos para terminar. Aunque todavía llevan muy poco tiempo, ya no tardarán en coger confianza con sus nuevos compañeros, como Corredoira, que ya tiene claro que le van a enseñar gallego a su italiana.

Iago Doce comenta que no tiene duda de que los alumnos se «van a llevar bien sin ningún problema», ya que siente que Italia es un país bastante similar a España. Explica que el viaje que hicieron al norte de Italia fue muy divertido. Lo que más le sorprendió fue su laboratorio de robótica y mecánica, ya que el IISS Berenini es un centro especializado en la rama científica tecnológica. Por otro lado, los docentes italianos explican que lo que más les sorprendió, sobre todo a los estudiantes, fue ver a los alumnos más pequeños compartiendo centro con los de bachillerato.

Desde el cuerpo docente de esta actividad, explican que lo más importante es fomentar la interacción entre alumnos de toda Europa y que mejoren sus habilidades lingüísticas en otros idiomas, como en inglés. «Creo que este tipo de actividades nos hacen sentirnos más unidos como países europeos, nos deja conocernos y apreciar que lo que nos diferencia y asemeja», explica Doce.