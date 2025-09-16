Herido leve en una colisión de dos vehículos en la Rolda Leste

Un varón resultó herido leve, ayer por la mañana en Lalín, en una colisión fronto-lateral por alcance que tuvo lugar en la intersección entre la Rúa 4 y la Rolda Leste. En el accidente se vieron involucrados un Volvo y un BMW. En este último viajaban un padre y su hija de 4 años perfectamente sujeta en su silla, que resultaron ilesos. El herido fue trasladado en una ambulancia del 061. En el operativo también participaron varios miembros de Emerxencias Lalín.