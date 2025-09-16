Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido leve en una colisión de dos vehículos en la Rolda Leste

Un varón resultó herido leve, ayer por la mañana en Lalín, en una colisión fronto-lateral por alcance que tuvo lugar en la intersección entre la Rúa 4 y la Rolda Leste. En el accidente se vieron involucrados un Volvo y un BMW. En este último viajaban un padre y su hija de 4 años perfectamente sujeta en su silla, que resultaron ilesos. El herido fue trasladado en una ambulancia del 061. En el operativo también participaron varios miembros de Emerxencias Lalín.

