Herido por inhalación de humo al arder su cocina en A Bandeira
Hoy, sobre las 18:45 horas, se inició un fuego en una vivienda de A Bandeira. El domicilio se encuentra en la Rúa Camilo José Cela. El origen fue una freidora y las llamas afectaron solo a la cocina de la vivienda. El propietario, que intentaba salvar sus objetos de valor, se vio afectado por el humo del incendio.
Asistieron medios del Parque de Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, una ambulancia y helicóptero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro