Herido por inhalación de humo al arder su cocina en A Bandeira

Hoy, sobre las 18:45 horas, se inició un fuego en una vivienda de A Bandeira. El domicilio se encuentra en la Rúa Camilo José Cela. El origen fue una freidora y las llamas afectaron solo a la cocina de la vivienda. El propietario, que intentaba salvar sus objetos de valor, se vio afectado por el humo del incendio.

Asistieron medios del Parque de Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, una ambulancia y helicóptero.